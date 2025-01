Inter-Milan, cosa succede in caso di giallo in finale? Diffidati, regolamento e come funziona con i giocatori ammoniti in Supercoppa

Inter vs AC Milan

Dopo la finale di Supercoppa Italiana, riecco il campionato per Inter e Milan: cosa succede ai diffidati con un'ammonizione in finale.

Tempo di finale in Supercoppa Italiana. Inter contro Milan, Milan contro Inter per definire la vincitrice del torneo.

Eliminate Atalanta e Juventus, le due squadre meneghine sono una di fronte all'altra per sollevare al cielo la coppa, conquistata dalla squadra nerazzurra un anno fa.

Concluso il torneo, Inter e Milan torneranno in Italia per giocare il ventesimo e primo turno di ritorno del campionato. Campionato collegato alla Supercoppa per quanto riguarda le sanzioni disciplinari ricevute.