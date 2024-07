Inter-Lugano dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole estiva per l'Inter, avversaria del Lugano: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Proprio come accaduto anche negli scorsi anni, la stagione 2024/25 dell'Inter parte dalla classica amichevole contro il Lugano, formazione militante nel massimo campionato svizzero e attesa dalla prima uscita ufficiale in programma già per sabato 20 luglio. Nell'ultima gara, gli elvetici hanno battuto il Parma con un netto 3-1.

Appuntamento ormai consolidato per l'estate dei nerazzurri, che in seguito sfideranno Pergolettese, Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea, prima dell'esordio in campionato previsto per sabato 17 agosto al 'Ferraris' contro il Genoa di Gilardino.

Ancora tanti gli assenti nella rosa interista, complici gli impegni di Euro 2024 e Copa America e le vacanze ancora in corso per chi vi ha preso parte.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Inter-Lugano, amichevole in programma il 17 luglio: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.