Inter-Juventus, sfida tra i fratelli Thuram: dai primi passi nello stesso club al derby d'Italia

Inter vs Juventus

Sarà una partita speciale per la famiglia Thuram: Marcus e Khephren si affrontano nel big match di San Siro.

Inter-Juventus sarà Simone Inzaghi contro Thiago Motta, Lautaro Martinez contro Dusan Vlahovic; ma sarà soprattutto in questo caso la sfida tra i due fratelli, Marcus e Khephren Thuram.

Un appuntamento cerchiato in rosso dai due giocatori e dall'intera famiglia non appena il fratello più piccolo si è accasato alla Juventus in estate. E chissà se nella scelta di Khephren ci sia stato anche il desiderio di affrontare da vicino Marcus.

Senza dubbio il derby in famiglia è già iniziato con le dichiarazioni dei due calciatori nei giorni scorsi. Non sarà la prima volta che giocheranno contro da avversari ma in questo caso il palcoscenico è quello delle grandi occasioni.

Dai primi passi mossi all'Athletic Club Boulogne-Billancourt al derby d'Italia, il percorso dei fratelli Thuram.