Inter-Juventus non aveva mai visto un primo tempo così nella sua storia, neanche nei Derby d'Italia con i 9-1 e 6-0. Otto goal non si vedevano da decenni

Inter vs Juventus

Il primo tempo di Inter-Juve ha cambiato la storia? Mai, prima d'ora, si erano visti 45' così spettacolari, con cinque reti segnate. Alla fine, 4-4.

Inter-Juventus è sempre la partita più attesa di tutte, il Derby d'Italia che la maggior parte delle volte, però, fa parlare di sè per le polemiche e non per lo spettacolo sui campi di Milano e Torino. Pochi goal tra Juventus e Inter nel corso degli scontri diretti, con la maggior parte delle gare con una media di una o due reti.

Per questo il primo tempo di Inter-Juventus del 27 ottobre è stato alquanto strano per i tifosi delle due squadre (e non solo), abituati a vedere un Derby d'Italia tiratissimo sì, ma con altri risultati ben diversi. Stavolta, invece, la sfida di San Siro ha visto tanti goal e sì, ovviamente anche le polemiche.

In un sali e scendi impazzito, un ottovolante che non si è fermato fino al terzo minuto di recupero del primo tempo, Inter-Juventus si è chiusa con cinque reti: una cosa mai vista prima