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Inter Juventus Thuram BremerGetty Images
Stefano Silvestri

Inter, Juventus, Milan e Palermo in tournée estiva in Australia: le date delle partite e quali derby si giocano

Amichevoli dei club
Inter
Milan
Juventus
Palermo

Ad agosto le quattro formazioni italiane voleranno dall'altra parte del mondo per disputare una serie di amichevoli: quando sono in programma i vari derby.

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Inter, Juventus, Milan e Palermo: sono queste le quattro italiane, ovvero le tre grandi tradizionali più una formazione che sta cercando la promozione in A, che si sfideranno in estate dall'altra parte del mondo.

Ad agosto il quartetto volerà in Australia per una tournée, formata da una serie di amichevoli: derby dalle tinte tricolori, ma non solo.

Di seguito il quadro completo delle partite, con tanto di comunicati ufficiali dei club italiani che disputeranno la tournée.

  • LE AMICHEVOLI DELLA JUVENTUS IN AUSTRALIA

    -Juventus-Inter - 8 agosto

    -Juventus-Palermo - 11 agosto

    "Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep porterà la Juventus in Australia - ha annunciato la Juve - offrendo ai tifosi un posto in prima fila per vedere i loro amati Bianconeri nel calcio d’élite. Perth ospiterà due partite di rilievo che faranno parte del programma internazionale della pre-season del Club.

    Nell’ambito di Calcio Italiano, il Festival italiano del calcio, la Juventus accenderà i riflettori dell’Optus Stadium con due serate di alto profilo in una delle città sportive più appassionate d’Australia. Le partite sono in programma per sabato 8 agosto contro l’Inter e martedì 11 agosto contro il Palermo, trasformando Perth in un vero punto d’incontro per la cultura del calcio italiano. Oltre al campo, i sostenitori potranno aspettarsi esperienze dedicate ai fan e momenti con la comunità pensati per celebrare il gioco e avvicinare ancora di più la Juventus ai tifosi di tutta la regione.

    Questo tour si inserisce inoltre nel solco del consolidato impegno della Juventus verso la propria community internazionale, con iniziative insieme agli Juventus Official Fan Clubs e alle Juventus Academies della regione. In Australia, la rete degli Juventus Official Fan Clubs conta 3 club, contribuendo ad amplificare localmente l’identità del Club e a far vivere la passione bianconera attraverso iniziative durante tutto l’anno. Anche la presenza della Juventus Academy continua a crescere, con tre Academy in Australia, inclusa una a Perth, e un legame costante con Torino, rafforzato dai programmi Training Experience e dall’annuale Academy World Cup ospitata ogni anno a Torino.

    Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep è una piattaforma importante per coinvolgere i tifosi della Juventus, accelerando al contempo lo slancio commerciale del Club nella regione. Grazie a una maggiore visibilità e ad attivazioni personalizzate per i partner, il tour creerà momenti premium per il brand e sosterrà la crescita e la presenza regionale dei global partners del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e WhiteBit.

    In definitiva, Perth è pronta a offrire più di due partite: sarà una celebrazione della community juventina in Australia. Dalle atmosfere del matchday alle iniziative dedicate ai tifosi, il Club continuerà a portare lo spirito bianconero più vicino ai sostenitori di tutta la regione, costruendo legami che dureranno ben oltre il fischio finale".

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  • LE AMICHEVOLI DEL MILAN IN AUSTRALIA

    -Milan-Inter - 5 agosto

    "AC Milan - è invece il comunicato rossonero - torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l'Inter portando il Derby di Milano oltre i confini nazionali.

    Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l'Australia Occidentale, che accoglierà il Club a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025, generando nuove opportunità anche la prossima estate. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all'avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l'occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio e coinvolgere una community appassionata e in costante crescita nel continente.

    Il Derby contro l'Inter si inserisce in un calendario di incontri estivi contro avversari di prestigio che toccherà diversi Paesi e i cui dettagli saranno comunicati prossimamente".

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  • LE AMICHEVOLI DELL'INTER IN AUSTRALIA

    -Milan-Inter - 5 agosto

    -Juventus-Inter - 8 agosto

    "Inizia a delinearsi ufficialmente il calendario della preseason estiva dell’Inter - ha annunciato il club nerazzurro - per la prima volta nella propria storia, i nerazzurri voleranno in Australia, dove disputeranno due amichevoli d’eccezione all’interno di un torneo dedicato a celebrare i club italiani.

    L’Inter scenderà in campo a Perth, capitale e città principale dello stato di Western Australia, e affronterà Milan e Juventus all'Optus Stadium, principale impianto sportivo della città.

    La prima partita che l’Inter disputerà sarà il derby contro il Milan, in programma mercoledì 5 agosto. Tre giorni più tardi, sabato 8 agosto, l’Inter giocherà invece contro la Juventus.

    Sfide affascinanti in una cornice speciale: l’Australia si prepara così ad accogliere l’esordio assoluto dei nerazzurri nel continente. La prevendita dei biglietti per assistere alle due gare inizierà martedì 14 aprile, mentre la vendita libera prenderà il via mercoledì 15 aprile".

  • LE AMICHEVOLI DEL PALERMO IN AUSTRALIA

    -Juventus-Palermo - 11 agosto

    "Per la prima volta nella sua storia, il Palermo FC sbarca in Australia. Una tappa speciale della prossima preparazione pre-season, destinata a rappresentare una vera e propria pietra miliare negli oltre 125 anni di storia del club rosanero. L’occasione è la straordinaria partecipazione a “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026, che coinvolge insieme al Palermo alcune delle più importanti protagoniste del calcio italiano nel mondo, come Inter, Juventus e Milan.

    Durante l’esperienza in Australia, infatti, il Palermo sarà impegnato in un’amichevole di prestigio contro la Juventus, in programma martedì 11 agosto all’Optus Stadium di Perth (orario e dettagli relativi alla vendita dei biglietti saranno comunicati successivamente). Nello stesso periodo, previste anche sfide amichevoli tra Milan e Inter e tra Juventus e Inter: un vero e proprio festival del calcio italiano che porterà in Western Australia migliaia di appassionati da tutto il continente. La partita con la Juventus è solo il primo dei momenti chiave della campagna rosanero in Australia, in attesa di svelare altre iniziative.

    Il progetto “Palermo goes to Australia” è una naturale evoluzione della strategia di posizionamento internazionale attuata dal Club negli ultimi anni. Un viaggio che ha portato i colori rosanero ad essere protagonisti su palcoscenici internazionali, grazie ad esempio alla presentazione delle maglie ufficiali della stagione 2024-2025 tra New York e Manchester, oltre alle prestigiose amichevoli disputate contro Nottingham Forest, Leicester City e Manchester City.

    La partecipazione a “Calcio Italiano” rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il legame con le comunità siciliane locali e con la famiglia globale rosanero sparsa in tutto il mondo, unita da una passione che non conosce confini e da un’appartenenza in grado di superare ogni distanza geografica.

    La regione del Western Australia, che ospiterà le amichevoli, continua nel frattempo a consolidare il proprio ruolo di destinazione di riferimento per grandi eventi calcistici internazionali e competizioni sportive di livello mondiale, come dimostrano i recenti appuntamenti legati alle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 e alla AFC Women’s Asian Cup Australia 2026".

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