Inter-Juventus, le probabili: chi gioca in difesa tra Savona, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso e Cabal

Dubbi in difesa per Thiago Motta in vista di Inter-Juventus: le probabili scelte del tecnico per il reparto arretrato.

Qualche dubbio da sciogliere per Thiago Motta nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio di Inter-Juventus, big match della nona giornata che avrà luogo a San Siro domenica alle ore 18. Non è affatto deciso l'undici di partenza da schierare per provare a giocare un brutto scherzo ai campioni d'Italia in carica: il reparto maggiormente da definire è quello difensivo. Nessun dubbio sul solito schieramento a quattro, mentre più di uno esiste in merito ai nomi di chi comporrà la linea a protezione della porta di Di Gregorio. L'articolo prosegue qui sotto