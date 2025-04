Inter in crisi, Triplete sfumato e due sconfitte consecutive: la stanchezza rallenta i nerazzurri, campanello d'allarme per il finale di stagione

Inter vs AC Milan

Bologna vs Inter

I nerazzurri subiscono il secondo K.O. di fila e vedono sfumare l'obiettivo Coppa Italia: rischio crollo, Roma-Barcellona decisive.

L'Inter si trova a vivere una fase delicata della stagione, con due sconfitte consecutive che hanno compromesso le sue ambizioni di trionfare su tutti i fronti.

Dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, arrivata all'ultimo respiro con il goal di Orsolini e che ha regalato l’aggancio in vetta alla classifica al Napoli, i nerazzurri sono stati eliminati dalla Coppa Italia dal Milan con un pesante 3-0 che ha messo fine ai sogni di Triplete.

La stanchezza fisica e mentale, unita a una rosa che sta dimostrando di non essere sufficientemente ampia per affrontare tutti gli impegni, sta mettendo a dura prova la squadra di Simone Inzaghi.

L'articolo prosegue qui sotto

Ora l’Inter è a un bivio. Le due sconfitte consecutive hanno messo in luce le difficoltà della squadra, ma i nerazzurri restano in piena corsa per la vittoria del campionato e della Champions League.

Inzaghi e i suoi uomini devono reagire subito. Le prossime partire saranno decisive: l'Inter può ancora sperare in un finale di stagione da protagonista, ma tutto dipenderà dalla capacità di rialzarsi dopo questo momento difficile e di riprendere il controllo degli obiettivi stagionali.