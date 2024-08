Inter in ansia per De Vrij: infortunio muscolare, le condizioni

Risentimento muscolare al flessore della coscia: le condizioni dell'olandese saranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio.

Tra le note stonate al termine della sfida amichevole dell’U-Power Stadium di Monza in casa Inter non c’è solo il risultato.

Il club nerazzurro e l’allenatore Simone Inzaghi trattengono il fiato per le condizioni di Stefan de Vrij.

Il difensore olandese ha accusato un risentimento muscolare al 93’ e si accasciato a terra, toccandosi il flessore della coscia sinistra.

Immediato l’intervento dello staff medico, a pochi istanti dal triplice fischio, per soccorrere l'ex Lazio, alle prese con il quarto infortunio muscolare in casa nerazzurra in questo pre-campionato.