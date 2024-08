L'Inter dice 'no' a Hermoso: le opzioni per la scelta del nuovo difensore

Non sarà Hermoso il nuovo difensore dell'Inter: priorità a un profilo più giovane e futuribile. E Arnautovic resta.

L'infortunio di de Vrij è stato soltanto l'ultimo problema fisico in casa Inter, dove a venti giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato si continua a ragionare con attenzione sulla mossa da attuare per l'acquisto di un nuovo difensore.

Il grave infortunio alla tibia di Buchanan ha di fatto dato il via alla caccia a un braccetto mancino, con Carlos Augusto in sostituzione del canadese sulla fascia in veste di alternativa a Dimarco: nonostante le molte sirene, non si registrano ancora dei sostanziali passi in avanti in tal senso.

L'unica certezza è rappresentata dalla volontà di puntare con forza su un profilo giovane e che possa garantire anche un'eventuale resa economica in futuro in caso di cessione: paletto che ha finito per escludere la pista che conduce a Mario Hermoso.