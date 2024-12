L'Inter deve rinnovare la difesa, conferme su Bijol dall'Udinese: "Sappiamo che piace ai nerazzurri"

In casa Inter si riflette sulla difesa: Acerbi e de Vrij non offrono più garanzie solide, per il futuro prende quota il nome di Bijol.

Manca sempre meno alla sessione invernale del calciomercato, detta anche comunemente 'di riparazione' per le possibilità offerte di mettere mano alle rose a stagione in corso.

Il mese di gennaio è solitamente stato spesso 'freddo' per l'Inter, e non solo dal punto di vista meteorologico: nel caso dei nerazzurri è lecito attendersi più di un colpo in entrata durante la prossima estate quando, a bocce ferme, si interverrà per rinforzare più di un reparto.

Uno dei settori nel mirino della dirigenza è quello difensivo, finito sotto la lente d'ingrandimento per gli infortuni che lo hanno interessato: in primis quelli rimediati da Acerbi, sostituito da de Vrij sul quale restano i dubbi legati a un contratto in scadenza a giugno 2025.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno dei profili che farebbero al caso dell'Inter è quello di Jaka Bijol, attuale punto di forza dell'Udinese di Runjaic.