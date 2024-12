Inter contro Monterrey e Urawa Red Diamonds al Mondiale per club: da dove vengono e giocatori più importanti

Campionato mondiale per club

Monterrey e Urawa Red Diamonds avversarie dell'Inter assieme al River Plate al Mondiale per club: da dove vengono questi club e i giocatori migliori.

Il sorteggio di Miami ha emesso il proprio verdetto: l'Inter - una delle due squadre italiane chiamate a rappresentare l'Italia assieme alla Juventus - affronterà River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds nel Mondiale per club in programma nell'estate del 2025 negli Stati Uniti.

Nerazzurri sorteggiati nel Gruppo E: ciò vuol dire che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, Lautaro e compagni sfiderebbero la prima o la seconda forza del Gruppo F con Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

Se i 'Millonarios' sono già molto più conosciuti, lo stesso non può dirsi per le altre due formazioni: scopriamo da dove vengono e i giocatori più in vista della rosa.