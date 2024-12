Inter-Como dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter-Como chiude il 17° turno di Serie A: tutto quello che c'è da sapere su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Quarti di Coppa Italia in tasca per l'Inter, chiamata a ripetersi anche in Serie A: per i campioni d'Italia c'è la sfida al Como che chiude il 17° turno.

Nerazzurri a caccia di conferme dopo aver stritolato la Lazio all'Olimpico: una prova di forza capace di lanciare un messaggio forte e chiaro a tutte le contendenti per il titolo, Atalanta e Napoli in primis.

Sorrisi anche in casa Como per il ritorno a una vittoria che mancava dal 29 settembre: il 2-0 rifilato alla Roma ha rinsaldato le certezze della squadra di Fabregas.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Inter-Como: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.