Inter chiamata a vincere: a Udine per guarire dal mal di trasferta

Udinese vs Inter

L'Inter cerca la prima vittoria in trasferta della stagione contro l'Udinese: la miglior medicina per mettersi alle spalle il k.o. nel derby.

La ferita alle ambizioni generata dallo scivolone nel derby è ancora aperta in casa Inter dove, a pochi giorni dal secondo impegno di Champions League contro la Stella Rossa, c'è tutta l'intenzione di tornare a esultare per scongiurare la nascita di quello che sarebbe uno spinoso caso da affrontare a viso aperto.

Sulla strada di Lautaro e compagni c'è l'Udinese, anch'essa reduce dal primo k.o. in campionato per mano della Roma, strabordante all'Olimpico in occasione della prima uscita da allenatore giallorosso di Ivan Juric.

Per i nerazzurri un successo odierno rappresenterebbe la soluzione migliore per scrollarsi di dosso le scorie negative post-derby, ma anche per invertire un trend che vede i campioni d'Italia mai esultanti lontano da San Siro tra Serie A e Champions.