Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioni

L'Inter sperava di festeggiare lo Scudetto già in casa del Torino, ma sarebbe stato probabilmente troppo. Anche perché tutto era già stato rimandato venerdì, a causa del netto successo del Napoli contro la Cremonese.
La festa della formazione di Chivu, classifica alla mano, sarebbe stata in ogni caso rinviata da quanto accaduto in campo: da 0-2 a 2-2 contro i granata, capaci di rimontare da un doppio svantaggio grazie alle reti di Simeone e Vlasic.
Ma la matematica dello Scudetto dell'Inter potrebbe arrivare sabato 2 o domenica 3 maggio, in occasione di Como-Napoli o del posticipo serale contro il Parma valido per la trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A.
Cosa servirà all'Inter per laurearsi matematicamente campione d'Italia contro i ducali? Tutte le combinazioni.