Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioni

Con lo scenario di una sconfitta dell'Inter e di una vittoria del Napoli (e magari del Milan), il margine sulla seconda o sulle seconde scenderebbe a 7 punti e non ci sarebbe ancora spazio per la matematica a 3 giornate dalla fine.

I punti rimanenti sarebbero comunque 9 e lo Scudetto rimarrebbe comunque vicinissimo alle mani dall'Inter.