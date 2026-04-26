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Thuram Torino Inter Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioni

Serie A
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Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913

L'Inter ha pareggiato a Torino, ma lo Scudetto rimane a un passo: cosa serve ai nerazzurri per diventare campioni domenica 3 maggio contro il Parma e tenere a distanza chi insegue.

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L'Inter sperava di festeggiare lo Scudetto già in casa del Torino, ma sarebbe stato probabilmente troppo. Anche perché tutto era già stato rimandato venerdì, a causa del netto successo del Napoli contro la Cremonese.

La festa della formazione di Chivu, classifica alla mano, sarebbe stata in ogni caso rinviata da quanto accaduto in campo: da 0-2 a 2-2 contro i granata, capaci di rimontare da un doppio svantaggio grazie alle reti di Simeone e Vlasic.

Ma la matematica dello Scudetto dell'Inter potrebbe arrivare sabato 2 o domenica 3 maggio, in occasione di Como-Napoli o del posticipo serale contro il Parma valido per la trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A.

Cosa servirà all'Inter per laurearsi matematicamente campione d'Italia contro i ducali? Tutte le combinazioni.

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda le primissime posizioni:

    1. Inter 79

    2. Napoli 69

    3. Milan 66 (una partita in meno)

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  • INTER CAMPIONE CONTRO IL PARMA SE...

    - Vince

    - La seconda perde

    L'Inter può essere Campione d'Italia già il 2 maggio, qualora il Milan perda o pareggi contro la Juventus nella serata del 26 aprile e il Napoli venga sconfitta dal Como sabato.

    In caso contrario l'Inter può pareggiare contro il Parma con l'eventuale k.o del Milan e il pari del Napoli contro il Como. Battendo i gialloblù al Tardini, anche in caso di vittorie di Milan e Napoli nei prossimi incontri, l'Inter è comunque Campione d'Italia 2025/2026.

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  • COSA SUCCEDE IN CASO DI SCONFITTA

    Con lo scenario di una sconfitta dell'Inter e di una vittoria del Napoli (e magari del Milan), il margine sulla seconda o sulle seconde scenderebbe a 7 punti e non ci sarebbe ancora spazio per la matematica a 3 giornate dalla fine.

    I punti rimanenti sarebbero comunque 9 e lo Scudetto rimarrebbe comunque vicinissimo alle mani dall'Inter.

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