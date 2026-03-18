Inter-Benfica 2-3: Youth League amara, nerazzurri eliminati ai quarti e portoghesi in semifinale

Il sogno è finito: l'avventura della Primavera dell'Inter in Youth League si chiude qui e ad avanzare al turno successivo sono i pari età del Benfica, che espugnano il KONAMI Football Centre e possono esultare.

Finisce 3-2 per i giovani portoghesi, che vanno in doppio vantaggio per due volte e nel finale rischiano pure la beffa, che però non si concretizza.

Il desiderio di approdare in semifinale e dunque tra le prime quattro svanisce dunque nel nulla per l'Inter: il cammino in Youth League termina ai quarti di finale.