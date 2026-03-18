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Benito CarboneGetty Images
Stefano Silvestri

Inter-Benfica 2-3: Youth League amara, nerazzurri eliminati ai quarti e portoghesi in semifinale

Finisce qui l'avventura dei ragazzi di Benny Carbone: i portoghesi segnano tre volte e avanzano al turno successivo. Inutili i goal di Zouin e di El Mahmoubi.

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Il sogno è finito: l'avventura della Primavera dell'Inter in Youth League si chiude qui e ad avanzare al turno successivo sono i pari età del Benfica, che espugnano il KONAMI Football Centre e possono esultare.

Finisce 3-2 per i giovani portoghesi, che vanno in doppio vantaggio per due volte e nel finale rischiano pure la beffa, che però non si concretizza.

Il desiderio di approdare in semifinale e dunque tra le prime quattro svanisce dunque nel nulla per l'Inter: il cammino in Youth League termina ai quarti di finale.

  • LA FUGA PORTOGHESE

    Coletta porta avanti il Benfica poco prima della mezz'ora del primo tempo, incornando alle spalle di Taho un cross di Banjaqui. Mosconi sfiora il pareggio, ma anche i portoghesi vanno a un passo dal raddoppio.

    Nella ripresa, ecco la seconda doccia fredda: Freitas firma il raddoppio, sempre di testa, su un cross di Umeh e sembra chiudere a doppia mandata la partita.

    Non è così, perché poco dopo è Zouin ad accorciare le distanze sull'1-2 dopo un contropiede di Mosconi. Dettaglio: l'autore della rete era entrato in campo da pochi secondi.

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  • L'ASSALTO FINALE

    Il Benfica scappa nuovamente a 13 minuti dalla fine, trovando l'1-3 con Francisco Silva: tocco a porta vuota su perfetto assist di Banjaqui, presentatosi solo davanti al portiere nerazzurro Taho, e nuovo +2 per i lusitani.

    L'Inter trova però la forza di riportarsi in partita quasi agli sgoccioli, con un colpo di testa vincente di un altro nuovo entrato come El Mahboubi sugli sviluppi di una punizione. Ma la rimonta non viene portata a termine e, dopo 4 minuti di recupero, l'eliminazione diventa realtà.

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  • IL TABELLINO DI INTER-BENFICA DI YOUTH LEAGUE

    INTER-BENFICA 2-3

    MARCATORI: 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi

    INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin); Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). All. Carbone

    BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes); Umeh (92 Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (dal 74' Neves). All. Vitor Vinha

    Arbitro: Derevinskyi (Ucraina)

    Ammoniti: Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas

    Espulsi: nessuno

  • LE SEMIFINALI DI YOUTH LEAGUE

    Il Benfica affronterà ora il Bruges in semifinale: i belgi hanno superato l'Atletico Madrid ai quarti con un nettissimo 4-0. L'altra semifinale vedrà invece sfidarsi il Real Madrid e il PSG.

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