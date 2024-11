I nerazzurri sembrano voler correre ai ripari per rinforzare l'attacco in vista del mercato di gennaio: torna di moda Federico Chiesa.

L'Inter scopre di aver fatto male i conti. Quanto meno per quel che riguarda le risorse nel reparto offensivo.

I nerazzurri, malgrado Marcus Thuram stia fornendo garanzie sufficienti e il rendimento di Lautaro Martinez è un roallercoaster, latitano di alternative in attacco.

Per questo motivo a gennaio è assai probabile che gli attuali campioni d'Italia in carica possano tornare sul mercato per puntellare la rosa.