Come ormai da tradizione, i pullman dell'Inter sono stati accolti dai tifosi fuori da San Siro con un'atmosfera magica.

Inter-Atletico Madrid è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi della formazione allenata da Simone Inzaghi.

La squadra nerazzurra va in scena a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League... in ritardo.

Sì, perché il pullman arriva tardi rispetto a quanto previsto: lo ha ammesso l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. All'arrivo, però, solita magica accoglienza.