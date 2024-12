Inter-Atalanta tra Supercoppa e corsa Scudetto: una sfida tutta nerazzurra per il predominio in Italia

La sfida tutta nerazzurra in semifinale potrebbe dire molto anche in chiave Scudetto, l'Atalanta cerca il riscatto dopo il 4-0 in campionato.

La sfida in programma tra Inter e Atalanta non varrà solo un posto nella finale di Supercoppa Italiana.

I nerazzurri si giocano tanto in Arabia anche in chiave Scudetto, dato che attualmente le due squadre sono separate solo da un punto in classifica in favore degli uomini di Gasperini. Ma quelli di Inzaghi devono recuperare la partita contro la Fiorentina rinviata per il malore di Bove.

Una lotta serratissima insomma, con in mezzo il 'terzo incomodo' ovvero il Napoli di Antonio Conte. Anche se in realtà nella gara d'andata giocata lo scorso agosto tra Inter e Atalanta non ci fu partita.