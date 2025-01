Inter e Atalanta avversarie in Supercoppa: cos'è cambiato dal 4-0 di fine agosto

Inter e Atalanta si ritrovano quattro mesi dopo il 4-0 di San Siro: una 'Dea' diversa, in qualche uomo e nello spirito.

In pochi, qualche mese fa, avrebbero immaginato un'Atalanta in testa alla classifica di Serie A, in coabitazione col Napoli e con un punto di vantaggio rispetto a un'Inter che ha disputato una gara in meno: a maggior ragione dopo il 4-0 messo a referto dai campioni d'Italia lo scorso 30 agosto.

Un'uscita pessima sotto ogni aspetto per i ragazzi di Gasperini, travolti nuovamente con un poker dopo la precedente batosta del 28 febbraio: quella era una squadra lacerata nello spirito dalle dinamiche del calciomercato che in seguito si sarebbero fatte da parte, lasciando la testa sgombra da ogni pensiero.

Proprio come ora, col mondo che in casa Atalanta pare essersi ribaltato: tra un sogno a lungo termine chiamato Scudetto e una Supercoppa Italiana da provare a conquistare in due partite.