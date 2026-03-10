Inter, anche con lo Scudetto la rivoluzione necessaria parte in ritardo: Buchanan e Zalewski rischiano di essere rimpianti

Doversi privare di Calhanogu, Lautaro Martinez, Thuram e della migliore versione di Dumfries è un lusso che nemmeno la migliore squadra del campionato italiano dell'ultimo quinquennio può permettersi. A maggior ragione se nella costruzione della squadra nelle ultime due-tre stagioni si è perso di vista un aspetto molto importante. Quello di offrire un piano B, un'alternativa nell'idea di calcio e nei giocatori a quelli che nel breve ciclo di Antonio Conte prima ma in particolare nei quattro anni di gestione di Simone Inzaghi sono diventati e sono rimasti, a prescindere da tutto e da tutti, dei perni. Senza che niente e nessuno potesse scalfirne l'intoccabilità. Se in alcuni casi non si è riusciti ad individuare sul calciomercato profili adatti ad uscire dalla routine di un sistema di gioco granitico come il 3-5-2 (che richiede interpreti con caratteristiche specifiche), in altri non si è saputo valorizzare a dovere quello che in casa c'era e che forse è stato giudicato con eccessiva fretta.