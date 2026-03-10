Inter, anche con lo Scudetto la rivoluzione necessaria parte in ritardo: Buchanan e Zalewski rischiano di essere rimpianti

Una sconfitta nel derby fa sempre male e lascia inevitabilmente delle tracce, nel fisico ma soprattutto nella testa. Eppure la sconfitta per 1-0 per mano del Milan desta in Cristian Chivu pensieri che vanno oltre rispetto a quelle che sono le immediate risultanze in classifica e un +7 a 10 giornate dal termine del campionato. L'allenatore dell'Inter ha avuto la conferma plastica che l'aspetto più preoccupante è l'impossibilità di rinunciare allo stesso tempo a quei 2-3 calciatori che, oltre che da un punto di vista tecnico, sono i punti di riferimento caratteriali di questo gruppo.
