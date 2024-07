Inno spagnolo senza testo? La storia della Marcha Real e la sua particolarità rispetto agli altri canti

I calciatori non cantano l'inno prima delle partite della Spagna? Il motivo è proprio dato dalla mancanza di un testo da cui attingere.

La Spagna domina nello sport da un ventennio a questa parte. Nel tennis, nel motociclismo, nel calcio, nel basket. Per questo motivo milioni di appassionati hanno avuto modo di ascoltare di volta in volta La Marcha Real, ovvero l'inno del paese.

Rispetto ad inni celeberrimi, che tantissime persone fuori dai confini nazionali hanno provato a cantare almeno una volta, quello spagnolo è decisamente particolare: si tratta, infatti, di un inno senza testo.

Per questo motivo, e non per una protesta, i giocatori e gli sportivi sono silenziosi durante le note del proprio inno: non ci sono del resto parole a cui attingere.