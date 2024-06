Inghilterra-Slovenia 0-0, pagelle e tabellino: emozioni nulle, 'Tre Leoni' agli ottavi come primi

Partita noiosa a Colonia, che qualifica l'Inghilterra come prima forza del Gruppo C. La Slovenia finisce terza ma va avanti nel torneo.

Secondo pareggio in tre gare per l'Inghilterra che, nonostante la totale assenza di una trama di gioco degna di nota, riesce a strappare il pass per gli ottavi di Euro 2024 in qualità di prima classificata nel Gruppo D.

Kane e compagni limitati al meglio dalla Slovenia, che gioisce per la qualificazione ottenuta grazie al ripescaggio tra le migliori terze. L'unica 'emozione' della prima frazione è una rete annullata a Saka per fuorigioco di Foden, autore dell'assist per l'attaccante dell'Arsenal. Nella ripresa non succede praticamente nulla di rilevante, fatta eccezione per un tentativo di Palmer nel recupero: spazio alla sfilza di sostituzioni, che non cambia il canovaccio della partita più brutta del torneo per ampio distacco. Quarto d'ora conclusivo per Ilicic, al primo gettone in questi Europei dopo due panchine di fila.