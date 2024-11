Inghilterra-Irlanda dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra vs Irlanda

L'Inghilterra cerca i tre punti contro l'Irlanda nell'ultima giornata dei gironi di Nations League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Sesto e ultimo turno della fase a gironi di Nations League: nel gruppo 2 della Lega B l'Inghilterra ospita l'Irlanda.

La nazionale dei 'Tre Leoni' ha battuto la Grecia in trasferta per 3-0 grazie alle reti di Watkins e Jones, intervallate dall’autorete sfrotunata di Vlachodimos.

Un successo che consente alla nazionale dei Tre Leoni di agganciare in testa al Gruppo 2 della Lega B di Nations League proprio gli ellenici.

Per l'Irlanda è arrivato un successo di misura sulla Finlandia. All’Aviva Stadium di Dublino ci ha pensato Ferguson a regalare i tre punti ai padroni di casa grazie ad un goal nel primo tempo.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inghilterra-Irlanda: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.