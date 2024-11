L'Inghilterra ha perso 8 giocatori per infortunio, il ct Carsley deve correre ai ripari dopo l'enorme mole di k.o

Cambia ampiamente il volto dell'Inghilterra in vista delle partite contro Grecia e Irlanda, tra gli infortunati ci sono anche Saka e Grealish.

Lee Carsley rivoluziona l'Inghilterra per cause di forza maggiore. Rispetto alla lista di giocatori convocati inizialmente per le ultime partite di Nations League contro Grecia e Irlanda, infatti, il ct ad interim che verrà sostituito da Tuchel a brevem è stato costretto a scegliere altri interpreti per la mole di infortuni capitati ai suoi.

Sono ben otto, infatti, i giocatori che non potranno prendere partite alle due gare di novembre e di nuovo a Londra e dintorni per poter recuperare in vista della ripresa della Premier League nel weekend 22-24 novembre.

Alcuni di loro erano in dubbio negli ultimi giorni, visti i problemi accusati in campionato: alla fine i timori dell'Inghilterra si sono tramutati in realtà, con Saka, Grealish e non solo allontanatisi dal ritiro per un recupero alla fine non avvenuto.