Doppio infortunio nell'Udinese, ko Okoye e Keinan Davis: il rientro, quando tornano in campo e i tempi di recupero

Runjaic ne perde un paio in un colpo solo: sia il portiere Okoye che l'attaccante Davis devono fermarsi. Le condizioni dei due giocatori.

L'Udinese ne perde due in un colpo solo. E contro il Monza, gara che si giocherà in posticipo allo U-Power Stadium nella serata di lunedì 9 dicembre, non potrà contare su entrambi.

Runjaic non potrà contare né sul proprio portiere titolare né tantomeno su uno degli attaccanti della rosa: Maduka Okoye e Keinan Davis hanno rimediato un infortunio a testa, e dunque a Monza non ci saranno.

Ma che cosa si sono fatti Okoye e Davis? E quando potranno tornare in campo? La situazione dei due giocatori.