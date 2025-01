Infortunio Scalvini: quando torna e quante partite salta il difensore dell’Atalanta

Il difensore dell’Atalanta si è infortunato nel corso della sfida di Champions con il Barcellona: l’entità del problema riportato.

La sfida di Champions League sul campo del Barcellona ha lasciato in eredità all’Atalanta un pareggio dal sapore storico, ma anche un infortunio con il quale fare i conti: quello occorso a Giorgio Scalvini.

Il difensore nerazzurro, che è stato gettato nella mischia da Gasperini nella ripresa in sostituzione di un altro giocatore infortunato, ovvero Kolasinac, non solo si è fatto male dopo poco più di 20’ di gioco, ma è stato costretto a lasciare il campo addirittura in barella.

Le sue condizioni destano dunque una certa preoccupazione e il rischio è quello che la Dea debba rinunciare ad uno dei suoi uomini più importanti nei prossimi impegni.