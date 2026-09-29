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Lelio Donato

Infortunio Saelemaekers, le ultime sulle condizioni dell'esterno: quando torna e quante partite salta

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L'esterno belga, non convocato dalla sua Nazionale, si è fermato in allenamento col Milan durante la sosta per un problema alla caviglia. Le ultime sulle condizioni di Saelemaekers e quando torna.

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Alexis Saelemaekers si è fermato per infortunio in allenamento.

L'esterno belga durante la sosta è rimasto a Milanello insieme ai compagni non convocati dalle rispettive nazionali.

Ma ha accusato un problema fisico e rischia di non essere a disposizione di Amorim alla ripresa del campionato.

Di seguito le ultime sull'infortunio di Saelemaekers, le sue condizioni e quando torna a disposizione.

  • L'INFORTUNIO DI SAELEMAEKERS

    Alexis Saelemaekers ha riportato un problema alla caviglia nella giornata di martedì 29 settembre.

    L'esterno belga è rimasto a Milanello durante la sosta in quanto non è stato convocato dal Ct Van Bommel per le gare di Nations League.

  • LE CONDIZIONI DI SAELEMAEKERS

    Il Milan ha diramato un bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Saelemaekers.

    Il giocatore rossonero "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno".

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  • QUANDO TORNA SAELEMAEKERS

    Le condizioni di Saelemaekers andranno valutate nei prossimi giorni.

    L'esterno potrebbe restare fermo una decina di giorni e dunque tornare a disposizione subito dopo la sosta.

    Al momento la presenza di Saelemaekers è in dubbio per Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, ma dovrebbe essere sicuramente a disposizione per la gara contro il Salisburgo in Europa League.

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