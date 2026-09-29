Infortunio Saelemaekers, le ultime sulle condizioni dell'esterno: quando torna e quante partite salta

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Alexis Saelemaekers si è fermato per infortunio in allenamento.
L'esterno belga durante la sosta è rimasto a Milanello insieme ai compagni non convocati dalle rispettive nazionali.
Ma ha accusato un problema fisico e rischia di non essere a disposizione di Amorim alla ripresa del campionato.
Di seguito le ultime sull'infortunio di Saelemaekers, le sue condizioni e quando torna a disposizione.