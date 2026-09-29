Infortunio Saelemaekers, le ultime sulle condizioni dell'esterno: quando torna e quante partite salta

Il Milan ha diramato un bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Saelemaekers.

Il giocatore rossonero "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno".