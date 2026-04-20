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Devyne Rensch RomaGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio Rensch, l'esito degli esami: niente lesioni, cosa si è fatto e i tempi di recupero dell'esterno della Roma

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Dopo il problema accusato nel corso della sfida contro l'Atalanta, il classe 2003 si è sottoposto agli esami strumentali: le sue condizioni.

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La Roma prosegue la sua rincorsa a un posto nella prossima Champions League: i giallorossi agganciano il Como a quota 58 punti, ma vedono la Juventus allungare a +5.

In questo finale di stagione, però, Gian Piero Gasperini deve fare i conti anche con le condizioni della rosa, a partire da Devyne Rensch, uscito per infortunio contro l’Atalanta nello scorso weekend.

L’esterno olandese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche e i tempi di recupero.

  • L'INFORTUNIO DI RENSCH

    Il problema fisico di Rensch risale al finale della sfida contro l’Atalanta, quando, dopo uno scatto con conseguente cross a centro area, ha chiesto immediatamente la sostituzione a Gasperini.

    L’olandese ha accusato un fastidio al flessore ed è uscito dal campo insieme allo staff medico.

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  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    Rensch ha svolto gli esami di rito due giorni dopo la partita che hanno dato un responso positivo per i giallorossi e il giocatore. Niente lesione infatti per l'esterno che ha rimediato "solo" una contrattura muscolare.

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  • QUANTO STA FUORI RENSCH?

    L’esito degli esami ha strappato un sorriso a Rensch che potrà dare una mano alla Roma per il finale di stagione.

    L'olandese potrebbe già essere a disposizione di Gasperini per la prossima partita a Bologna. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

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