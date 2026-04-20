La Roma prosegue la sua rincorsa a un posto nella prossima Champions League: i giallorossi agganciano il Como a quota 58 punti, ma vedono la Juventus allungare a +5.
In questo finale di stagione, però, Gian Piero Gasperini deve fare i conti anche con le condizioni della rosa, a partire da Devyne Rensch, uscito per infortunio contro l’Atalanta nello scorso weekend.
L’esterno olandese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche e i tempi di recupero.