Infortunio per Wesley in Brasile-Egitto: il giocatore della Roma esce in lacrime, Mondiali a rischio

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale - in programma da giovedì 11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico - il Brasile è in ansia per le condizioni dell'esterno destro Wesley. Il giocatore della Roma era partito titolare nell'ultima amichevole della nazionale di Carlo Ancelotti giocata nella notte contro l'Egitto a Cleveland: 17 minuti su e giù sulla fascia prima di alzare bandiera bianca per un problema all'inguine, e quando è stato sostituito dal ct le telecamere l'hanno inquadrato seduto in panchina in lacrime perché consapevole che ora la sua partecipazione alla Coppa del Mondo è a rischio. L'esterno ha sentito dolore nella zona dell'inguine e alla coscia sinistra dopo un cross, al suo posto è entrato l'ex Juventus Danilo.