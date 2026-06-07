A pochi giorni dall'inizio del Mondiale - in programma da giovedì 11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico - il Brasile è in ansia per le condizioni dell'esterno destro Wesley. Il giocatore della Roma era partito titolare nell'ultima amichevole della nazionale di Carlo Ancelotti giocata nella notte contro l'Egitto a Cleveland: 17 minuti su e giù sulla fascia prima di alzare bandiera bianca per un problema all'inguine, e quando è stato sostituito dal ct le telecamere l'hanno inquadrato seduto in panchina in lacrime perché consapevole che ora la sua partecipazione alla Coppa del Mondo è a rischio. L'esterno ha sentito dolore nella zona dell'inguine e alla coscia sinistra dopo un cross, al suo posto è entrato l'ex Juventus Danilo.
Infortunio per Wesley in Brasile-Egitto: il giocatore della Roma esce in lacrime, Mondiali a rischio
LE PAROLE DI ANCELOTTI
Delle condizioni di Wesley ha parlato il ct del Brasile Carlo Ancelotti nel post partita: "Credo che domani (oggi, ndr) lo staff medico farà una diagnosi, deve sottoporsi a degli esami. Ha un problema muscolare e dobbiamo aspettare il risultato della diagnosi; possiamo solo attendere per vedere quale sarà il responso, ma io penso che avrà il tempo di recuperare ed essere con noi al Mondiale. Altrimenti, dovremo scegliere un altro giocatore e avremo il tempo per farlo".
I POSSIBILI SOSTITUTI
Secondo le prime indiscrezioni lo stop potrebbe essere di circa 10/15, che se confermato lo costringerebbe a saltare la prima partita del Mondiale contro il Marocco ma rimarrebbe comunque in gruppo e sarebbe a disposizione per quelle successive. In caso di assenza per più tempo e forfait definitivo, il ct potrà convocare un altro giocatore al suo posto: tra i possibili candidati ci sono tre giocatori che fino all'ultimo sono stati in ballottaggio per essere inseriti nella lista dei 26 che andranno al Mondiale: Vanderson del Monaco, Dodò della Fiorentina e Luis Henrique dell'Inter.
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