Infortunio per Curtis Jones: risentimento per l'inglese, quando torna e i tempi di recupero

A due giorni dalla gara contro il Parma e dal ritorno del campionato, ecco che l'Inter deve fare i conti con una brutta notizia: si è dovuto fermare Curtis Jones.
Problema muscolare piuttosto serio per l'ex centrocampista del Liverpool: un guaio rimediato in allenamento ad Appiano Gentile, dove l'inglese è rimasto durante la sosta per le Nazionali, e che lo costringerà a rimanere lontano dai campi nelle prossime settimane.
Jones salterà insomma non solo la partita contro il Parma, in programma sabato a San Siro, ma anche alcune delle sfide successive che vedranno l'Inter impegnata tra campionato e Champions League.
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