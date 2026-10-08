Infortunio per Curtis Jones: risentimento per l'inglese, quando torna e i tempi di recupero

Questo è il comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito in mattinata:

"Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - ha comunicato l'Inter sul proprio sito - Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



