Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Curtis Jones Real Madrid InterGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Curtis Jones: risentimento per l'inglese, quando torna e i tempi di recupero

Serie A
Inter
C. Jones

L'ex centrocampista del Liverpool si è fermato in allenamento: non sarà a disposizione di Chivu contro il Parma, ma nemmeno nelle partite successive.

Pubblicità

A due giorni dalla gara contro il Parma e dal ritorno del campionato, ecco che l'Inter deve fare i conti con una brutta notizia: si è dovuto fermare Curtis Jones.

Problema muscolare piuttosto serio per l'ex centrocampista del Liverpool: un guaio rimediato in allenamento ad Appiano Gentile, dove l'inglese è rimasto durante la sosta per le Nazionali, e che lo costringerà a rimanere lontano dai campi nelle prossime settimane.

Jones salterà insomma non solo la partita contro il Parma, in programma sabato a San Siro, ma anche alcune delle sfide successive che vedranno l'Inter impegnata tra campionato e Champions League.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • IL COMUNICATO DELL'INTER

    Questo è il comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito in mattinata:

    "Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - ha comunicato l'Inter sul proprio sito - Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".


  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero non sono stati annunciati dall'Inter, che nel comunicato si è limitata a spiegare che le condizioni del calciatore "saranno rivalutate nei prossimi giorni".

    In ogni caso, Jones dovrebbe rimanere ai box per tre settimane circa. Il suo rientro in campo potrebbe dunque coincidere con la parte finale del mese di ottobre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA JONES

    Due, in particolare, sono le partite da cerchiare in rosso sul calendario: Venezia-Inter di mercoledì 28 ottobre (turno infrasettimanale) e il derby contro il Milan in programma qualche giorno dopo, sabato 31.

    Nel caso il recupero andasse per le lunghe, Jones potrebbe tornare a disposizione di Chivu per Feyenoord-Inter di Champions League, partita che si giocherà mercoledì 3 novembre.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • QUANTE PARTITE SALTA JONES

    Parecchie, invece, le partite che Jones sarà costretto a saltare in questo periodo di tempo in infermeria. A partire, appunto, da Inter-Parma di sabato 10 ottobre.

    L'ex Liverpool non ci sarà nemmeno contro Bruges, Bologna, Shakhtar e Fiorentina: due partite di campionato, altrettante di Champions League. Difficile anche il recupero per Inter-Fiorentina del 25 ottobre.

    Come detto, il rientro dovrebbe avvenire in occasione o di Venezia-Inter o di Milan-Inter, le ultime due partite nerazzurre di ottobre.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR