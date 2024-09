La Roma si ritrova a costretta a fare i conti con l’infortunio occorso a Celik: il problema riportato dal difensore giallorosso.

La sfida valida per la prima giornata della ‘Fase campionato’ di Europa League contro l’Athletic Bilbao, ha lasciato in eredità alla Roma una brutta notizia.

Nel corso del secondo tempo infatti, Zeki Celik è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

La partita dell’esterno turco è durata 70’ e adesso c’è attesa nel capire qual è l’esatta entità del problema.