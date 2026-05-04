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Domenico Berardi Sassuolo 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Berardi in Sassuolo-Milan: quando torna? Le ultime su condizioni e tempi di recupero

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Come sta Domenico Berardi, sostituito per infortunio nel corso di Sassuolo-Milan: cosa ha detto Grosso e quando torna, le ultime.

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La gioia del goal, poi il cambio.


In casa Sassuolo vanno monitorate le condizioni di Domenico Berardi, protagonista nel successo contro il Milan di domenica ma anche vittima di un infortunio.


Come sta? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI BERARDI IN SASSUOLO-MILAN

    Berardi, autore del provvisorio goal dell'1-0 che ha spianato la strada alla vittoria neroverde sul Diavolo, al 59' ha dovuto abbandonare il match del Mapei Stadium a causa di un problema muscolare.


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  • COSA HA DETTO GROSSO SULL'INFORTUNIO DI BERARDI

    "Domenico mi ha chiesto il cambio - ha spiegato Grosso nel dopogara - mi auguro non sia niente di grave e mi auguro sia un affaticamento e niente di più".


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  • QUANDO TORNA BERARDI? I TEMPI DI RECUPERO

    Gli esami previsti nelle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio, con Berardi a rischio per questo scorcio finale del campionato.


  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA BERARDI

    Al momento, in attesa dell'esito degli accertamenti, Berardi va considerato in dubbio per Torino-Sassuolo di venerdì sera.


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