Infortunio per Berardi in Sassuolo-Milan: quando torna? Le ultime su condizioni e tempi di recupero

La gioia del goal, poi il cambio.
In casa Sassuolo vanno monitorate le condizioni di Domenico Berardi, protagonista nel successo contro il Milan di domenica ma anche vittima di un infortunio.
Come sta? Quando torna?
La gioia del goal, poi il cambio.
In casa Sassuolo vanno monitorate le condizioni di Domenico Berardi, protagonista nel successo contro il Milan di domenica ma anche vittima di un infortunio.
Come sta? Quando torna?
Berardi, autore del provvisorio goal dell'1-0 che ha spianato la strada alla vittoria neroverde sul Diavolo, al 59' ha dovuto abbandonare il match del Mapei Stadium a causa di un problema muscolare.
"Domenico mi ha chiesto il cambio - ha spiegato Grosso nel dopogara - mi auguro non sia niente di grave e mi auguro sia un affaticamento e niente di più".
Gli esami previsti nelle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio, con Berardi a rischio per questo scorcio finale del campionato.
Al momento, in attesa dell'esito degli accertamenti, Berardi va considerato in dubbio per Torino-Sassuolo di venerdì sera.