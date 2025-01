Infortunio per Bellanova, l'annuncio di Gasperini dopo Inter-Atalanta: "Problema al ginocchio"

L'allenatore nerazzurro ha annunciato il forfait dell'esterno al termine di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Raoul Bellanova non ha preso parte alla sfida tra Inter e Atalanta, semifinale della Supercoppa Italiana andata in scena a Riad, In Arabia Saudita.

Il calciatore dei bergamaschi, atteso tra i titolari del match ma che non è sceso in campo nemmeno uno minuto, ha accusato un problema al ginocchio che lo ha costretto a restare per tutto il match in panchina.

A svelare il motivo dell’esclusione è stato proprio l’allenatore della Dea, Gasperini, al termine della sfida, persa dalla sua squadra per 2-0 grazie alla doppietta di Dumfries.