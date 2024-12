Infortunio Nico Gonzalez, oltre due mesi di stop: quando può rientrare

Fuori dallo scorso 2 ottobre, Nico Gonzalez non ha ancora fatto il suo rientro in campo: quando potrebbe tornare a disposizione di Motta.

Per rivederlo in campo servirà un po’ di tempo ancora, per Nico Gonzalez però il rientro è finalmente vicino.

L’argentino della Juventus è fuori dallo scorso 2 ottobre a causa di un infortunio che inizialmente non sembrava essere di grave entità, ma che poi ha richiesto molto più tempo del previsto per essere totalmente smaltito.

Secondo le previsioni iniziali, sarebbe dovuto tornare a disposizione di Thiago Motta già a fine ottobre, ma la data del rientro è stata posticipata di settimana in settimana.