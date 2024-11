Infortunio per Ndoye in Roma-Bologna: scontro con il palo, fuori in barella

Roma vs Bologna

Scontro col palo per Ndoye nel primo tempo di Roma-Bologna: l'ex Basilea ha lasciato il campo in barella.

Bologna in apprensione per le condizioni di Dan Ndoye, uscito molto dolorante dal terreno di gioco dell'Olimpico nel primo tempo del match contro la Roma.

La gravità dell'infortunio rimediato dallo svizzero si è intuita dall'ingresso in campo della barella, su cui Ndoye è stato posizionato dallo staff sanitario felsineo essendo impossibilitato a camminare sulle proprie gambe.

La speranza, in casa Bologna, è che non si tratti di nulla di serio: a giudicare dalle immagini, però, la sensazione è che Ndoye sia andato incontro a un problema di non poco conto.