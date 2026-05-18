Infortunio N'Dicka, c'è lesione: le sue condizioni e come stanno Koné e Pellegrini verso Verona-Roma

La Roma perde Evan N'Dicka.
Serio infortunio per il difensore giallorosso, accusato durante il Derby, che fa calare il sipario sulla sua stagione.
Di seguito ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.
La Roma perde Evan N'Dicka.
Serio infortunio per il difensore giallorosso, accusato durante il Derby, che fa calare il sipario sulla sua stagione.
Di seguito ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.
N'Dicka ha accusato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Un problema di seria entità che lo esclude automaticamente dalla sfida decisiva contro il Verona in programma domenica prossima.
Accertato il forfait di N'Dicka, la Roma è alle prese anche con il dubbio legato alle condizioni di Manu Koné. Il francese è alle prese con un sovraccarico muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno.
Riflettori anche su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è alle prese con un'infiammazione della cicatrice del bicipite femorale destro. Anche in questo caso, il suo stato di salute verrà valutato giorno dopo giorno. La sua presenza contro il Verona, di conseguenza, rimane in bilico.