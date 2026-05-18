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N'Dicka RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

Infortunio N'Dicka, c'è lesione: le sue condizioni e come stanno Koné e Pellegrini verso Verona-Roma

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Il difensore giallorosso si ferma e salterà la sfida di Verona. Da valutare anche le condizioni di Koné e Pellegrini.

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La Roma perde Evan N'Dicka.

Serio infortunio per il difensore giallorosso, accusato durante il Derby, che fa calare il sipario sulla sua stagione.

Di seguito ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

  • LESIONE MUSCOLARE PER N'DICKA

    N'Dicka ha accusato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Un problema di seria entità che lo esclude automaticamente dalla sfida decisiva contro il Verona in programma domenica prossima.

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  • COME STA KONE

    Accertato il forfait di N'Dicka, la Roma è alle prese anche con il dubbio legato alle condizioni di Manu Koné. Il francese è alle prese con un sovraccarico muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno.

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  • LE CONDIZIONI DI PELLEGRINI

    Riflettori anche su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è alle prese con un'infiammazione della cicatrice del bicipite femorale destro. Anche in questo caso, il suo stato di salute verrà valutato giorno dopo giorno. La sua presenza contro il Verona, di conseguenza, rimane in bilico.

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