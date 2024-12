Infortunio Mota: perché il portoghese non gioca Parma-Monza, i tempi di recupero e la data del rientro

Parma Calcio 1913 vs Monza

L'attaccante dei brianzoli salta la gara d'esordio del nuovo allenatore Bocchetti: cosa si è fatto e le ultime sulle sue condizioni.

Salvatore Bocchetti esordisce sulla panchina del Monza al posto di Alessandro Nesta, esonerato in settimana dopo l'1-2 interno contro la Juventus. E nel delicatissimo scontro diretto contro il Parma deve fare a meno di un elemento chiave: Dany Mota Carvalho.

L'attaccante portoghese non sarà in campo al Tardini, nella gara che i brianzoli disputeranno sabato 28 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15. E dunque Bocchetti sarà costretto a pensare a soluzioni alternative in attacco.

Ma perché Mota non gioca Parma-Monza? Le ultime sulle sue condizioni.