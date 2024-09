Infortunio per Morata, è in dubbio per Milan-Lecce: cos'ha e le parole di Fonseca

L'attaccante spagnolo rischia di saltare l'anticipo in programma venerdì a San Siro. Il tecnico: "Vediamo domani".

Alvaro Morata rischia nuovamente di fermarsi. Già in campo a singhiozzo nelle prime uscite stagionali, l'attaccante del Milan è in dubbio per la gara contro il Lecce, in programma venerdì sera in anticipo.

A rivelarlo è stato Paulo Fonseca, intervenuto di fronte ai giornalisti per la classica conferenza stampa della vigilia. Tra gli argomenti affrontati, appunto, anche quello relativo alle condizioni fisiche non ottimali di Morata.

Un contrattempo che potrebbe costringere l'allenatore portoghese a modificare nuovamente l'assetto tattico del Milan, ma soprattutto gli uomini dell'undici titolare rossonero.