Infortunio Lovric contro il Napoli: cosa si è fatto il centrocampista dell'Udinese, quando torna, tempi di recupero

Il centrocampista dei friulani è uscito dal campo già nel primo tempo della gara col Napoli: problema muscolare per lui. Le sue condizioni.

Sandi Lovric è stato costretto a fermarsi. E questa, in attesa di capire con precisione che cosa si sia fatto il centrocampista dell'Udinese, non è per nulla una buona notizia per il club friulano.

Lovric ha chiesto il cambio nel primo tempo dell'anticipo della sedicesima giornata di campionato contro il Napoli: gara che la formazione di Kosta Runjaic aveva appena sbloccato grazie a Thauvin, abile a ribattere in rete un rigore da lui stesso calciato e respinto da Meret.

Problema muscolare per l'ex giocatore dello Zurigo, che non è riuscito a proseguire la partita, costringendo Runjaic a effettuare il primo cambio già prima dell'intervallo.