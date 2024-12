Risentimento all'adduttore per Ruben Loftus-Cheek, al flessore per Alvaro Morata: inglese e spagnolo out per infortunio nel giro di 2 minuti.

Doppia brutta notizia, per Paulo Fonseca, durante Milan-Stella Rossa. Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata sono andati ko nel giro di pochissimi minuti, vedendosi costretti al cambio per infortunio dopo mezz'ora. L'articolo prosegue qui sotto Come stanno? Cos'è successo a San Siro?