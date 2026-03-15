Infortunio Khephren Thuram: quando torna e quante partite salta il centrocampista della Juventus

Una vittoria pesante che le ha consentito di allungare la sua striscia positiva e di rilanciarsi in maniera decisa nella corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus, nel ventinovesimo turno di Serie A, è riuscita ad espugnare il campo dell’Udinese e a superare dunque quella che, nelle ultime settimane, era parsa essere una delle squadre più in forma del torneo.

L’unica vera nota stonata della serata, è coincisa con il problema fisico che ha costretto Khephren Thuram a lasciare il campo ad inizio secondo tempo.

Quali sono le condizioni del centrocampista francese e quando tornerà a disposizione di Luciano Spalletti?