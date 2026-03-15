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Thuram JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Khephren Thuram: quando torna e quante partite salta il centrocampista della Juventus

Khephren Thuram è stato costretto al cambio nel corso di Udinese-Juventus a causa di un problema alla caviglia sinistra: le sue condizioni.

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Una vittoria pesante che le ha consentito di allungare la sua striscia positiva e di rilanciarsi in maniera decisa nella corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus, nel ventinovesimo turno di Serie A, è riuscita ad espugnare il campo dell’Udinese e a superare dunque quella che, nelle ultime settimane, era parsa essere una delle squadre più in forma del torneo.

L’unica vera nota stonata della serata, è coincisa con il problema fisico che ha costretto Khephren Thuram a lasciare il campo ad inizio secondo tempo. 

Quali sono le condizioni del centrocampista francese e quando tornerà a disposizione di Luciano Spalletti?

  • L’INFORTUNIO DI THURAM

    Khephren Thuram è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 49’ di Udinese-Juventus.

    Il centrocampista bianconero, in realtà già nel corso del primo tempo aveva accusato un problema alla caviglia sinistra, tanto che mentre i compagni di squadra esultavano per il goal di Boga poi rivelatosi decisivo, si è diretto verso la panchina per farsi medicare.

    Thuram ha poi stretto i denti ed ha provato a prolungare la sua partita, ma ad inizio ripresa ha dovuto chiedere il cambio.

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  • LE CONDIZIONI DI THURAM

    Secondo quanto riportato da ‘IlBianconero.com’, le condizioni di Khephren Thuram non destano particolari preoccupazioni.

    Lo staff medico della Juventus lo monitorerà nei prossimi giorni, per valutare l’evoluzione del problema alla caviglia.

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  • UN GIORNO DI RIPOSO

    Khephren Thuram potrà contare, come il resto dei compagni, su un giorno di riposo nella giornata di lunedì.

    Luciano Spalletti ha deciso dunque di concedere una giornata di stop alla sua squadra che poi, da martedì, inizierà la marcia di avvicinamento alla successiva sfida con il Sassuolo.

  • THURAM A DISPOSIZIONE PER IL SASSUOLO?

    Dato che il problema riportato non sembra essere di grave entità, la speranza in casa Juventus è quella che Khephren Thuram possa recuperare già per la sfida interna con il Sassuolo in programma il prossimo 21 marzo.

    Una decisione verrà presa solo nei prossimi giorni: in caso di forfait, il rientro del centrocampista transalpino slitterebbe a dopo la sosta per gli impegni della Nazionali. 

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