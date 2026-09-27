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Marco Trombetta

Infortunio Holm, esce in lacrime e in barella: cosa si è fatto e quando può tornare in campo

Serie A
Bologna

Emil Holm si è fatto male in Nazionale: portato fuori in barella, starà fuori a lungo.

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Non c'è pace per Emil Holm, vittima dell'ennesimo infortunio in Nazionale.

L'esterno del Bologna è stato trasportato fuori in barella e ne avrà per un bel po'.

  • L'INFORTUNIO DI HOLM

    Durante la sfida di Nations League tra Svezia e Romania, Holm ha riportato un brutto infortunio.

    L'esterno del Bologna è partito titolare, ma ha lasciato il campo dopo 63 minuti dopo essersi accasciato per terra in preda al dolore.

    Ci è voluto l'intervento della barella per trasportare fuori dal campo Holm, con le mani sul volto e in lacrime.

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  • QUANDO TORNA HOLM: TEMPI DI RECUPERO

    Considerato che Holm si è toccato la parte posteriore della coscia, si tratta quasi certamente di un infortunio al bicipite femorale.

    Infortunio che, stando alla reazione dello svedese, appare essere piuttosto grave. Il rischio è che Holm, in base al tipo di lesione, possa restare fuori un paio di mesi.

    Si tratta dall'altro dell'ennesimo infortunio subito in Nazionale, sempre muscolare, dopo l'ultimo che aveva condizionato la sua esperienza alla Juventus nella scorsa stagione.

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