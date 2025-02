L'attaccante islandese finisce ai box per una frattura del passaggio sacro-coccige. Sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Brutte notizie per Raffaele Palladino, che perde una delle sue risorse in attacco in vista degli impegni delle prossime settimane.

Albert Gudmundsson si è infatti fermato per un problema alla zona bassa della schiena e le sue condizioni non gli permetteranno di giocare alcune delle gare in programma nel calendario viola.

Ma vediamo che infortunio ha l'islandese e quali partite salterà.