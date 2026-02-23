Goal.com
Gaspar LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Gaspar, c'è lesione del collaterale e del crociato: i tempi di recupero e quando torna il difensore del Lecce

Il centrale angolano si è fatto male nei primissimi minuti della gara persa sabato contro l'Inter: non dovrà operarsi, ma la sua stagione a meno di sorprese può definirsi praticamente conclusa.

L'infortunio di Kialonda Gaspar è serio. Come del resto si sospettava già da sabato, ovvero da quando il difensore angolano era stato costretto al cambio già nei primi minuti della partita tra il suo Lecce e l'Inter.

Gli esami effettuati un paio di giorni più tardi da Gaspar hanno confermato le cattive sensazioni: sono coinvolti il collaterale mediale e il crociato. Anche se il calciatore, alla fine, non sarà costretto a operarsi.

Quando tornerà in campo dunque Gaspar? Le condizioni dell'ex centrale dell'Estrela Amadora dopo l'infortunio in Lecce-Inter.

  • IL COMUNICATO DEL LECCE

    Questo è il comunicato emesso dal Lecce nel pomeriggio al termine degli esami di Gaspar:

    Kialonda Gaspar si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa".

  • L'INFORTUNIO IN LECCE-INTER

    Gaspar si è fatto male nei primissimi minuti di Lecce-Inter, come detto: il ginocchio sinistro del giocatore angolano si è girato nel tentativo di contrastare un tiro di Marcus Thuram, poi finito in calcio d'angolo.

    Al posto del difensore del Lecce è entrato il tedesco Siebert, che nel finale di partita non è riuscito a evitare l'uno-due firmato da Mkhitaryan e Akanji per il successo interista.

  • QUANDO TORNA GASPAR: I TEMPI DI RECUPERO

    La stagione di Gaspar, a meno di sorprese, può considerarsi compromessa se non già conclusa. Difficile ipotizzare un pieno recupero dell'angolano e un suo conseguente rientro in campo prima della fine del campionato, ovvero tra tre mesi circa.

    La certezza in questo senso non c'è ancora, ma proprio sui due-tre mesi si aggirano i tempi di recupero di Gaspar, che in ogni caso non sono stati comunicati in maniera ufficiale dal Lecce.

    Il fatto che il calciatore non debba finire sotto i ferri, procedendo al contrario con una terapia conservativa, è naturalmente un indizio del fatto che il recupero sarà lungo, probabilmente molto lungo, ma senza tempi biblici.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI GASPAR

    A prendere il posto di Gaspar al centro della retroguardia a quattro di Di Francesco sarà proprio Jamil Siebert, ovvero il giocatore che ha già rimpiazzato il titolare contro l'Inter, rimanendo in campo per tutto il resto della partita.

    Siebert farà dunque coppia con Tiago Gabriel, elemento che si è guadagnato le attenzioni di diverse altre squadre grazie a un buon rendimento difensivo. Ma che ora dovrà gestirsi senza il "gemello" Gaspar.

