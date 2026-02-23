Infortunio Gaspar, c'è lesione del collaterale e del crociato: i tempi di recupero e quando torna il difensore del Lecce

L'infortunio di Kialonda Gaspar è serio. Come del resto si sospettava già da sabato, ovvero da quando il difensore angolano era stato costretto al cambio già nei primi minuti della partita tra il suo Lecce e l'Inter.

Gli esami effettuati un paio di giorni più tardi da Gaspar hanno confermato le cattive sensazioni: sono coinvolti il collaterale mediale e il crociato. Anche se il calciatore, alla fine, non sarà costretto a operarsi.

Quando tornerà in campo dunque Gaspar? Le condizioni dell'ex centrale dell'Estrela Amadora dopo l'infortunio in Lecce-Inter.