Infortunio Gaspar, l'esito degli esami: ufficiale, c'è lesione. Quando torna il difensore del Lecce e i suoi tempi di recupero

Il difensore dei salentini si è fatto male durante la gara di sabato 7 dicembre contro la Roma: le sue condizioni dopo gli esami.

L'esito degli esami di Kialonda Gaspar è arrivato. E, come lasciavano del resto supporre le immagini provenienti dall'Olimpico, non è confortante. Anche se una buona notizia c'è: non si tratta di rottura del crociato.

Il difensore dei salentini, che si è fatto male in occasione del 4-1 a favore della Roma segnato nel finale da Manu Koné, si è sottoposto agli accertamenti del caso nella mattinata di oggi, domenica 8 dicembre. L'obiettivo, appunto, era quello di capire con esattezza l'entità dell'infortunio rimediato nella Capitale.

Gaspar ha rimediato una lesione, come annunciato dal Lecce. Ragion per cui dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi.