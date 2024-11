Infortunio Duda con la Slovacchia: cosa si è fatto il centrocampista del Verona, quando torna e i tempi di recupero

Il giocatore del gialloblù è stato costretto al cambio in nazionale durante la partita contro la Svezia: mani sul volto. Le ultime sul suo infortunio.

Dagli impegni delle nazionali, ecco arrivare l'ennesima cattiva notizia per la Serie A: si è fatto male Ondrej Duda, centrocampista del Verona e titolare nello scacchiere di Paolo Zanetti nella prima parte del campionato.

L'ex giocatore dell'Hertha Berlino è partito titolare nella sfida che la sua Slovacchia ha giocato e perso in Svezia, per la quinta giornata della Lega C di Nations League. Tanto da essere sostituito, visibilmente provato, nel secondo tempo.

Ma che cosa si è fatto Duda? E sarà in campo in occasione della prossima partita di campionato del Verona, in programma sabato 23 novembre al Bentegodi contro l'Inter?