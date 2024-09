Infortunio per Dovbyk, niente Ucraina: cos'ha l'attaccante della Roma e i tempi di recupero

Artem Dovbyk dovrà saltare le due partite di Nations League dell'Ucraina: preoccupazione alla Roma per l'infortunio del centravanti.

Il momento no di Artem Dovbyk continua: il centravanti della Roma dovrà saltare per infortunio le prime due partite del girone di Nations League dell'Ucraina.

A comunicarlo è stata la Federazione locale, che ha annunciato l'assenza del proprio centravanti in vista della gara contro l'Albania e di quella contro la Repubblica Ceca, entrambe in programma nei prossimi giorni.

L'ex Girona tornerà dunque a Roma e la sua presenza potrebbe essere in dubbio per la trasferta contro il Genoa, in programma il 15 settembre dopo la sosta.