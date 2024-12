Infortunio Djuric in allenamento: cosa si è fatto l'attaccante del Monza, quando torna e i suoi tempi di recupero

Il centravanti di Nesta si è fermato alla vigilia della sfida salvezza in casa del Lecce: quando potrà tornare a disposizione dei brianzoli.

Milan Djuric non è a disposizione del Monza e di Alessandro Nesta per la delicatissima sfida salvezza in casa del Lecce. Il motivo? Un infortunio che ha costretto l'ex centravanti di Salernitana e Verona a fermarsi e alzare bandiera bianca.

Djuric ha rimediato un guaio muscolare in allenamento, a pochi giorni della gara contro i salentini di Marco Giampaolo, e sabato è arrivato il verdetto definitivo legato alla partita: l'attaccante non è stato nemmeno convocato e dunque al Via del Mare non ci sarà.

Ma che cosa si è fatto Djuric? E quando potrà tornare in campo? Le ultime sul suo infortunio.