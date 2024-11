Triplo infortunio in Atalanta-Udinese, fuori Zaniolo, Djimsiti e Zappacosta: tempi di recupero e quante partite saltano

Djimsiti e Zappacosta costretti al cambio nel primo tempo, Zaniolo nel finale: al loro posto, Gasperini ha inserito Ederson, Bellanova e Cuadrado.

Brutte notizie in casa Atalanta: nel corso del primo tempo della sfida contro l'Udinese si sono infatti fermati Berat Djimsiti e Davide Zappacosta, mentre nel finale la stessa sorte è toccata a Nicolò Zaniolo.

Infortunio sia per il difensore albanese che per l'esterno italiano che per l'ex giocatore della Roma, tutti costretti in momenti diversi della partita a lasciare il terreno di gioco dopo aver preso atto delle loro condizioni: al loro posto, Gasperini ha inserito rispettivamente Ederson, Bellanova e Cuadrado.

Ma cosa si sono fatti Zaniolo, Djimsiti e Zappacosta? E quante partite saltano con l'Atalanta?