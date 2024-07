L'infortunio di Miretti apre le porte a Adzic: chance da sfruttare, in attesa di Koopmeiners

Il montenegrino è chiamato a confermare quanto di buono mostrato in avvio di avventura alla Juventus: il k.o. di Miretti è un alleato.

Incidente di percorso in casa Juventus: Fabio Miretti sarà costretto a saltare le prossime amichevoli e anche le primissime uscite in campionato, che per i bianconeri partirà lunedì 19 agosto con la sfida al neopromosso Como.

Una notizia non felice per Thiago Motta, che però rischia di trasformarsi in occasione unica per un giocatore arrivato per fare la spola tra prima squadra e Next Gen: stiamo parlando di Vasilije Adzic.

Il montenegrino, uno dei pochi a salvarsi nell'amichevole persa per 3-0 contro il Norimberga, può davvero guadagnare posizioni agli occhi di Thiago Motta: il tutto in attesa che si concretizzi l'acquisto di Teun Koopmeiners dall'Atalanta.